Россия и Швеция готовы восстановить состав своих посольств после высылки дипломатов

По словам главы шведской дипмиссии в Москве Петера Эриксона, Стокгольм рассчитывает на хорошие отношения с Москвой. Обе стороны могут прислать нового сотрудника взамен высланного. Проблема заключается в том, что не сразу удается найти замену, — сказал посол агентству ТАСС. В марте шведский МИД потребовал высылки из королевства одного из сотрудников российского посольства по подозрению в его связях с разведкой, после чего стало известно, что Россия решила выслать из страны двух шведских дипломатов.