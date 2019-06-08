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15:32, 08 июня 2019

Россия и Швеция готовы восстановить состав своих посольств после высылки дипломатов

По словам главы шведской дипмиссии в Москве Петера Эриксона, Стокгольм рассчитывает на хорошие отношения с Москвой. Обе стороны могут прислать нового сотрудника взамен высланного. Проблема заключается в том, что не сразу удается найти замену, — сказал посол агентству ТАСС. В марте шведский МИД потребовал высылки из королевства одного из сотрудников российского посольства по подозрению в его связях с разведкой, после чего стало известно, что Россия решила выслать из страны двух шведских дипломатов.



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