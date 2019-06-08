Журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова доставили из ОВД в больницу

Как сказали в столичном главке полиции, такое решение приняли врачи «скорой помощи». Однако о состоянии здоровья можно будет говорить только завтра, — сказали агентству Интерфакс в больнице. По словам адвокатов журналиста, у него подозрения на переломы ребер, сотрясение головного мозга и гематомы.

Никулинский суд Москвы должен был сегодня решить вопрос о мере пресечения, однако сейчас известно, что следствие будет просить о продлении задержания на 72 часа. Предыдущие 48 часов истекли в половине третьего.