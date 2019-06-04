Журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова, по некоторым данным, привезли из ОВД в больницу

Там же находятся главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов и издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Адвокат Голунова Дмитрий Джулай сказал «Эху Москвы», что на госпитализации настаивали врачи «скорой». Джулай добавил, что следователи пытались получить у него подписку о неразглашении, однако адвокат отказался.

Несколько минут назад столичная полиция подтвердила, что Голунов отправлен в больницу для осмотра. Это произошло после того, как к нему вызывали врачей скорой помощи, — сказали Интерфаксу в пресс-службе московской полиции.

По словам Венедиктова, судья может приехать в больницу для рассмотрения вопроса о продлении срока задержания.

Полчаса назад истекли 48 часов с того момента, как Голунова задержали у станции метро «Цветной бульвар». Его обвиняют в причастности к наркоторговле. Он обвинения отвергает. Голунов и его защита считают, что дело сфабриковано из-за профессиональной деятельности корреспондента «Медузы», который опубликовал ряд резонансных расследований, в том числе, о коррупции в московской мэрии.

В СПЧ пристально изучают ситуацию вокруг задержания корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, — сказал «Эху Москвы» глава совета Михаил Федотов. Федотов также выразил надежду, что руководство МВД сможет навести порядок в этом деле.