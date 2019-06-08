Причиной крупнейшего пожара в Калифорнии мог стать осколок раскаленного металла

Или искра, вылетевшая из-под молота, говорят специалисты калифорнийского управления лесного хозяйства и пожарной охраны. Это могло произойти, когда рабочие забивали в землю металлический столбик, передает телеканал CNN. Пока власти не выдвигали каких-либо обвинений. Пожар вспыхнул в июле прошлого года. Огонь охватил территорию на площади почти 2 тыс. кв. км. Пламя за два месяца уничтожило более 150 домов, около 300 построек. Несколько тысяч жителей были эвакуированы. При тушении погиб один пожарный.