Врачи «скорой помощи» настаивают на госпитализации журналиста «Медузы» Ивана Голунова

Как пишет в своем телеграм-канале глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвокатов задержанного, уже вторая бригада «скорой» говорит о том, что журналиста необходимо отвезти в больницу. Медики, по словам Чикова, подозревают у корреспондента интернет-издания перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематомы.

Между тем, сотрудники внутренних дел пытаются заставить адвокатов Голунова дать подписку о неразглашении, — пишет Чиков.