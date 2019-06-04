В Никулинском суде не приняли поручительство от  Венедиктова и Муратова в защиту Голунова

В Никулинском районном суде, где сегодня будет рассматриваться вопрос о мере пресечения для корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, не приняли поручительство от имени главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова и издателя «Новой газеты «Дмитрия Муратова, для избрания меры пресечения Голунову. Они просили избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы, — сообщил корреспондент радиостанции «Эхо Москвы».

По словам корреспондента, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и бывший главный редактор «Новой газеты «Дмитрий Муратов приехали к зданию Никулинского суда около 13.00 (мск), чтобы передать поручительство от своего имени в защиту Ивана Голунова.

«В этом поручительстве они просили избрать Голунову меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Однако через некоторое время Венедиктов и Муратов вышли и сообщили, что не смогли передать в суд это поручительство, поскольку, по их словам, канцелярия закрыта и не работает. Журналистам они сообщили, что сами передадут это поручительство в защиту Голунова лично адвокатам, которые уже непосредственно представят документ на заседании по мере пресечения», — сказал корреспондент.

Корреспондент интернет-издания «Медуза» Голунов официально стал обвиняемым по делу о продаже наркотиков. Никулинский суд Москвы в ближайшие часы должен начать рассматривать ходатайство следствия о мере пресечения.