Глава СПЧ заявил о законности проведения одиночных пикетов в поддержку журналиста Голунова

Глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил о законности одиночных пикетов, которые проводят в поддержку задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Проведение подобных акций не нарушает федеральное законодательство, сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее сообщалось, что полиция периодически забирает людей, которые стоят в одиночных пикетах в поддержку Голунова.

«Согласно действующему федеральному законодательству, одиночный пикет не требует предварительного согласования, там есть определенные условия: не должно быть звукоусиливающей аппаратуры или каких-то сборных-разборных конструкций и т.д. А если человек стоит просто с плакатом, то его нельзя считать нарушающим общественный порядок», — заявил он.

По словам М.Федотова, в СПЧ давно занимаются «проблемой публичных мероприятий».

«У нас очень много критических замечаний к действующему законодательству и существующей правоприменительной практики. Это касается и задержания на одиночных пикетах в том числе», — отметил он.

М.Федотов добавил, что СПЧ следит за делом задержанного журналиста Голунова, и уже были направлены обращения в адрес прокурора Москвы, начальника ГУ МВД по Москве.

«СПЧ не просто следит за делом Голунова, а мы держим его на контроле буквально с первых минут, как только узнали о его задержании. С ним уже встречалась член СПЧ Ева Меркачева. Сегодня на суде будет присутствовать член СПЧ Андрей Бабушкин. Совет держит под контролем эту ситуацию. Мы уже направили свои обращения и к прокурору Москвы, и к начальнику Главного Управления МВД по Москве, и обратили внимание на те странные фотографии, которые появились на официальном сайте ГУВД Москвы. То, что затем последовало опровержение от ведомства, говорит о том, что все-таки контроль появился, и руководство взяло управление ситуацией в свои руки. Я надеюсь теперь там будет наведен порядок», — заключил М.Федотов.

И.Голунов был задержан 6 июня по подозрению в незаконном обороте наркотиков.