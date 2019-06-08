В Глазго начнет работу Совет ИААФ, который рассмотрит вопрос о восстановлении своего российского подразделения

Сегодня в Глазго начнет работу Совет Международной федерации легкой атлетики, который в частности рассмотрит вопрос о восстановлении своего российского подразделения.

Накануне совета с его членами встретился Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин, который дал объяснения по случаю Данилы Лысенко. По информации Санди Таймс наш прыгун в высоту представил фальшивые справки о своем отсутствии в месте, где его могли посетить инспекторы ВАДА. Журналисты полагают, что спортсмена прикрывали работники Федерации. Впрочем, даже если не рассматривать этот случай, то ВФЛА скорей всего не будет восстановлена. Президент ИААФ Себастьян Коу ранее говорил, что федерация будет ждать выводов комиссии всемирного антидопингового агентства, которая пока не закончила исследование проб московской антидопинговой лаборатории. Они были вывезены из России в апреле. Только после того, как ИААФ получит материалы по этим пробам, вопрос с российской федерацией легкой атлетики может быть так или иначе решен.

Всероссийская Федерация легкой атлетики была временно отстранена в конце 2015 года. Наши спортсмены могут выступать на международных соревнований только по индивидуальному допуску и в нейтральном статусе.