Орешкин: Независимость Росстата в  итоге привела к ухудшению качества данных ведомства

Независимость Росстата в итоге привела к ухудшению качества данных ведомства. Так считает министр экономического развития Максим Орешкин. Статистический орган, по его словам, не подчинялся никакому министерству, что в итоге обернулось его бесхозностью. В свою очередь, глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что Росстат не должен находиться в ведении экономического министерства. Его кураторство стоило бы вернуть правительству, — добавил Кудрин.

Кабинет министров ранее обвинял Росстат в неверных подсчетах. В итоге служба изменила методику работы, из-за чего, как отмечают наблюдатели, данные статического ведомства стали более оптимистичными.