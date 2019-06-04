Никулинский суд Москвы в ближайшие часы должен начать рассматривать вопрос о мере пресечения журналисту Ивану Голунову

Корреспонденту отдела расследований издания «Медуза» предъявили обвинения в попытке незаконной торговле наркотиками. Ему может грозить от 10 до 20 лет лишения свободы. Поручиться за него готовы журналисты Алексей Венедиктов и Дмитрий Муратов. Они подготовили соответствующий документ, — сказал главный редактор «Эха». Как позже сообщил Венедиктов, суд не смог принять их поручительство, поэтому сейчас он вместе с Муратовым едет отдавать этот документ адвокатам Голунова.

Журналист находится в полиции уже двое суток. Он и его защита уверены, что дело сфабриковано и связывают это напрямую с его профессиональной деятельностью. Голунов выпустил целы ряд резонансных расследований, в том числе, о коррупции в столичном руководстве.

Главу полицейского управления, чьи сотрудники задерживали Ивана Голунова, уже обвиняли в фабрикации уголовных дел. Об этом пишет радио Свобода" со ссылкой на информатора силовиков.



Задержанием Ивана Голунова занимались сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу. Должность начальника отдела занимает полковник полиции Андрей Щиров. По словам его знакомой Ульяны Хмелевой, еще в начале 2000-х полицейский принимал участие в фабрикации уголовных дел, в том числе и против нее самой. Женщина рассказала, что провела в тюрьме 14 лет за раскрытие ячейки сотрудников московского ОБОП, торговавших героином.

Кроме того, Хмелева утверждает, что принимала участие в слежке за самим Щировым в 2004 году и засняла, как тот разгружает МАЗ с героином. Вместе со своим коллегой полицейский привез в Москву 170 килограммов наркотика: по мнению собеседницы «Радио Свобода», это была их доля за «крышевание» наркобизнеса. Автомобиль был задержан сотрудниками Госнаркоконтроля, но уголовное дело в отношении Щирова так и не возбудили.

Столичный главк МВД настаивает, что при задержании журналиста обнаружили наркотики. На Петровке также отрицают, что Голунова избили в отделе полиции.