Мексика обещает привлечь национальную гвардию для борьбы с потоком нелегальных мигрантов

Власти страны привлекут подразделения, которые будут задействованы на территории республики, а также на южной границе. Об этом говорится в совместной декларации Мексики и США. Американский президент Дональд Трамп написал в своем Твиттере, что удалось достичь принципиальных договоренностей с Мехико по вопросам борьбы с нелегальной миграцией. Благодаря этом Соединенные Штаты не будут вводить пошлины в отношении мексиканских товаров.