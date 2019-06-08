Киевский суд арестовал пять транспортных самолетов Ан-124 «Руслан» российской компании «Волга-Днепр»

Украинский авиапроизводитель, концерн «Антонов» утверждает, что летная годность этих судов была продлена с нарушением Конвенции о международной гражданской авиации и в обход разработчика. В частности, Росавиация незаконно сертифицировала немецкую компанию AMTES для проведения техобслуживания и тем самым поставила под угрозу безопасность их эксплуатации, сказали изданию РБК представители концерна. Из-за решение суда российский перевозчик лишился почти трети своего авиапарка.