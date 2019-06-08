Журналисту издания «Медуза» Ивану Голунову стало плохо в отделе полиции

По словам его адвокатов, следователи пропустили к нему врачей «Скорой помощи». Медики говорят, что у задержанного подозрение на перелом ребер, сотрясение мозга и гематомы. Требуется госпитализация и рентген.

Как пишет издание «Медуза», начальник следственной части Евгений Машин отказывается госпитализировать Ивана Голунова. Тем временем, следователь требует от адвоката Дмитрия Джулая дать подписку о неразглашении. Глава правозащитной организации Агора Павел Чиков считает, что таким образом органы пытаются лишить возможности получать информацию о состоянии журналиста.

Между тем, менее чем через полчаса Никулинский суд Москвы должен начать рассматривать вопрос о мере пресечения Голунову. Около часа назад следствие официально предъявило ему обвинения в причастности к сбыту наркотиков. Корреспонденту «Медузы» может грозить от 10 до 20 лет лишения свободы.