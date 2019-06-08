Авиакатастрофа «Суперджета» в Шереметьево не связана с неисправностью самолета

Об этом в кулуарах Петербургского экономического форума заявил вице-премьер Юрий Борисов, подчеркнув, что спрос на воздушное судно сохраняется.

Претензий к «Суперджету» у специалистов нет, «и даже попадание в него молнии не привело к необратимым последствиям», утверждает вице-премьер Борисов. Он подчеркнул, что не хочет делать предварительных выводов, но, по его данным, к катастрофе привела совокупность факторов, в том числе и человеческих. При этом чиновник добавил, что «вешать вину на пилотов» ему не хотелось бы. Вместе с тем он призвал дождаться выводов комиссии по расследованию инцидента и прекратить «информационные войны» на фоне трагедии.

Несмотря на катастрофу в Шереметьево, рыночный спрос на «Суперджеты» сохраняется и на внутреннем рынке, и за рубежом, рассказал Борисов. По его словам, причин прекращать выпуск самолетов нет. При этом он признал, что претензии по низкому налету «Суперджета» оправданы, и есть проблемы в организации сервиса и текущего ремонта.

Катастрофа с «Суперджетом» в Шереметьево произошла 5 мая. В результате погиб 41 человек.