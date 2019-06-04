Корреспондент интернет-издания Медуза Иван Голунов официально стал обвиняемым по делу о продаже наркотиков

Так сообщает его защита и приводит копию постановления следователя. В Никулинский суд Москвы в ближайшие часы должен начать рассматривать ходатайство следствия о мере пресечения Голунову.

К зданию суда приехали главный редактор «Эха Москвы» и издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов с поручительством за Голунова, передаёт корреспондент «Эха Москвы».

Сам Голунов и его защита уверены, что дело было сфабриковано – как ответ на расследования журналиста.

Основатель и генеральный директор «Медузы» Галина Тимченко рассказала, что неизвестные уже неоднократно угрожали их сотруднику.

Между тем, в самих сообщениях полиции о задержании корреспондента многие обнаруживают нестыковки.

Версия МВД о причинах задержания спецкорреспондента отдела расследований Медузы» Иван Голунов накануне корректировалась несколько раз. Сразу после задержания журналиста, известного публикациями, в том числе, о махинациях в руководстве столичной мэрии, полиция заявила, что у него нашли около 4х граммов мефедрона. А дома у журналиста была целая нарколаборатория. Тогда же МВД опубликовало 9 фотографий якобы из его квартиры, что оказалось неправдой. О том, что на снимках не квартира Голунова рассказали сначала его друзья, бывавшие там не раз. В МВД настаивали: фотографии подлинные, они сделаны во время осмотра квартиры на тот момент подозреваемого. Правда, вечером, начальнику пресс-службы столичного главку Юрию Титову пришлось признать: опубликованные снимки кроме одного к журналисту не имеют никакого отношения.

Ещё до этого заявления коллеги Голунова, побывавшие у него дома после обыска, выяснили: оперативники проводили его выборочно: на антресолях остались лежать мешки с песком, сосед журналиста использовал их для съёмок, с полок достали не все книги, на некоторых была пыль. Кроме того, в шкафах остались вещи, доска для заметок, прикрученная к стене на саморезы не снималась, силовиков не заинтересовал также вакуумный пакет, открывать его они не стали. Поздно вечером, когда пикеты у МВД не прекращались больше семи часов, ведомство делает другое заявление: у Голунова, задержанного при по подозрению в сбыте наркотиков, при осмотре квартиры якобы нашли больше пяти граммов кокаина. Это помимо ранее озвученного мефедрона.

Акции в поддержку Ивана Голунова проходят с вечера пятницы. Накануне на Петровке также, как и сегодня у Никулинского суда, задерживали участников одиночных пикетов.

Глава СПЧ Михаил Федотов напомнил в эфире «Эха Москвы», что одиночные пикеты не нарушают закон. Федотов добавил, что иногда в подобных ситуациях полиция может найти формальное нарушение принципа «один человек на 50 метров».

Тем временем, родные Ивана Голунова рассказали «Медузе», что сотрудники изолятора не приняли еду для журналиста. Они вернули все продукты кроме воды и сигарет. Пищу, которую готовят в самом изоляторе, по словам родственников журналиста, он есть отказывается ,так как опасается, что ему могут подмешать наркотики. Как пишет в своем Телеграме адвокат, руководитель международной группы «Агора» Павел Чиков, сегодня днем Голунову стало плохо в отделении полиции, однако следователь отказывается пропускать бригаду «скрой помощи».