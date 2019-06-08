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12:30, 08 июня 2019

Кризисная ситуация назревает в Молдавии

Конституционный суд страны накануне постановил, что парламент не  позднее пятницы должен сформировать правительство. В противном случае его ждет роспуск и досрочные выборы. Сегодня депутаты планируют вновь собраться на заседание, чтобы договориться о формировании коалиции. В свое очередь, президент республики Игорь Додон называет ситуацию сложной, близкий к взрыву и призывает жителей не участвовать в акциях протеста. Контролирующая кабинет министров Демократическая партия требует отставки президента и предупреждает, что не признает то правительство, которое сформирует партия социалистов и проевропейский блок «Акум».



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