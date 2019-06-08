Журналисту «Медузы» Ивану Голунову предъявлены обвинения в попытке незаконного сбыта наркотиков

Копию соответствующего постановления опубликовал у себя в Телеграм-канале адвокат, руководитель Международной ассоциации «Агора» Павел Чиков. Делом занимается следователь Лопатин. Как ожидается, сегодня Никулинский суд Москвы рассмотрит вопрос о мере пресечения в отношении Голунова.



Суд по вопросу о мере пресечения журналисту Ивану Голунову может начаться сегодня в два часа дня. Об этом агентству ТАСС рассказал адвокат Дмитрий Динзе. Рассматривать ходатайство следствия будет судья Никулинского суда Москвы Михаил Максимов. Как отметил адвокат Динзе, у следователей сейчас есть лишь результаты экспресс-теста по делу Голунова. Они не могут быть использованы как основание для ареста, — настаивает защита. Полноценная экспертиза, по словам Динзе, занимает несколько дней.

Полицейские настаивают, что при задержании в минувший четверг Голунова они обнаружили у журналиста наркотик метилэфедрон. Накануне вечером в сообщениях столичного главка появилось также упоминание кокаина. МВД отрицает сообщения о том, что журналист после задержания был избит.

Иван Голунов только сегодня узнал об акциях в его поддержку. Об этом он сказал журналисту телеканала «Дождь» и члену Общественной наблюдательной комиссии Когершын Сагеевой. Она смогла встретиться с задержанным в изоляторе временного содержания. Как сказал Голунов, допросы, экспертизы и очные ставки закончились лишь спустя 30 часов после его задержания. Только потом его отвезли на медосвидетельствование, однако врачи зафиксировали лишь ушиб спины, но не ушиб грудной клетки или удар по виску, — добавила Сагеева. Голунов, по ее словам, поблагодарил всех, кто вышел его поддержать. Сейчас одиночные пикеты проходят у здания Никулинского суда Москвы.