Посол Франции Берманн: Макрон надеется на встречу с новым президентом Украины в «нормандском формате»

Президент Франции Эммануэль Макрон надеется провести встречу с новым президентом Украины Владимиром Зеленским в «нормандском формате». Об этом сказала в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума посол Франции в России Сильви Берманн.

«Думаю, что избрание нового президента Украины господина Зеленского — это позитивный факт, позволяющий надеяться на прогресс, но нужно дождаться результатов парламентских выборов образования правительства. И президент Макрон очень надеется на встречу в верхах в «нормандском формате», чтобы положить конец этому затянувшемуся конфликту», — сказала С.Берманн.

В июне президент Украины В.Зеленский планирует посетить Париж с официальным визитом.