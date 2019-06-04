У Никулинского суда задерживают пикетчиков в поддержку журналиста Голунова

Полиция задерживает журналистов, которые проводят одиночные пикеты у здания Никулинского суда Москвы, где сегодня будет рассматриваться вопрос о мере пресечения для корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщил корреспондент радиостанции «Эхо Москвы».

По словам корреспондента, в полицейских машинах уже находятся трое журналистов – это пикетировавший на крыльце суда сотрудник издания «Такие дела» Сергей Карпов, главный редактор «Таких дел» Анастасия Лотарева и активистка Александра Чугорина. Пикетирующим объяснили причину задержания, что они стояли вплотную у дверей к зданию суда, что, по словам правоохранителей, делать категорически нельзя.

Одиночные пикеты продолжаются за периметром здания суда, люди стоят с плакатами в поддержку Голунова.

В полиции говорят, что сотрудники органов обнаружили у Ивана Голунова наркотики. Он проходит по делу о сбыте запрещенных средств. Сам журналист и его защита говорят о том, что дело сфабриковано. Они предполагают, что это может быть ответом на резонансные публикации Голунова о деятельности «черных кредиторов», а также о коррупции в мэрии Москвы.

Судья Михаил Максимов сегодня должен рассмотреть вопрос о мере пресечения корреспонденту отдела расследований интернет-издания «Медуза».