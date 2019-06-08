США и Мексика заключили соглашение по борьбе с нелегальной миграцией

Президент Дональд Трамп по этой причине отложил введение пошлин на товары из соседней страны.

Мексика обязалась разместить национальную гвардию по всей стране и прежде всего на своей северной границе, чтобы не допустить проникновения нелегалов в США. Госдепартамент распространил совместную декларацию, подписанную обеими странами. В ней говорится, что беженцев, которые пересекут границу в поисках убежища в Штатах, быстро вернут обратно в Мексику. Там они смогут дождаться рассмотрения своих ходатайств о предоставлении убежища. В Мехико также обещали принять серьёзные меры по борьбе с контрабандой наркотиков и торговлей людьми. Пошлины отложены на неопределённый срок. Президент США Дональд Трамп в своем твиттере похвалил власти Мексики за готовность действовать решительно, чтобы «обуздать волну иммигрантов, которые следуют через страну к южным границам Соединённых Штатов». Эти меры серьёзно уменьшат, а возможно сведут на нет поток нелегалов, полагает американский президент. Мексика избежала 5типроцентных пошлин на весь импорт, которые Вашингтон планировал ввести в ближайший понедельник в случае провала переговоров. К октябрю размер пошлин должен был вырасти до 25 процентов.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поблагодарил всех участников переговоров. Сегодня в приграничном городе Тихуана мы отпразднуем это событие, написал глава страны в твиттере.