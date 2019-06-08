Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова готова подключиться к делу Ивана Голунова

Это произойдет, если поступит обращение от самого корреспондента «Медузы» или от его адвоката, — пояснили Интерфаксу в пресс-службе Москальковой. Пока такого обращения не поступало, подчеркнули там.

Московская полиция настаивает на том, что у журналиста Ивана Голунова были найдены наркотики. Накануне поздно вечером официальный представитель столичного главка Юрий Титов еще раз описал то, что происходило днем в четверг у станции метро «Цветной бульвар». Титов признал, что при публикации фотографий сотрудники ведомства допустили ошибку, когда утверждали, что все они были сделаны на квартире журналиста. Несмотря на высказывания адвокатов, представитель МВД настаивает на том, что поначалу сам задержанный отказывался от прохождения экспертизы.