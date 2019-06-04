Одиночные пикеты в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова проходят у Никулинского суда Москвы

Судья Михаил Максимов сегодня должен рассмотреть вопрос о мере пресечения задержанного еще в минувший четверг корреспондента. По меньшей мере три человека уже были задержаны. Это связано с тем, что они находились на административной территории, утверждают полицейские.

Одним из первых с плакатом в поддержку Голунова встал журналист Михаил Фишман. Он сказал «Эху Москвы», что воспринимает случившееся как атаку лично против себя.

Акции в поддержку Голунова проходили накануне и у здания столичного главка полиции у Петровки. Там также не обошлось без задержаний. Корреспондента отдела расследований «Медузы» подозревают в причастности к продаже наркотиков. Голунов и его защита называют дело сфабрикованным и считают, что оно напрямую связано с его профессиональной деятельностью.