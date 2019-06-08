Международная ассоциация легкоатлетических федераций рассмотрит вопрос статуса Всероссийской федерации легкой атлетики

Сегодня в штаб-квартире международной организации начинается заседание ее совета. Рабочая группа должна вынести рекомендацию, которая и станет основанием для принятия решения.

В Москве ранее говорили, что выполнили все условия восстановления членства. Оно было приостановлено почти четыре года назад из-за допингового скандала. С тех пор российским легкоатлетам разрешили выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.