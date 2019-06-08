МВД отвергает обвинения в фабрикации дела Ивана Голунова

На сайте столичного управления ведомства накануне поздно вечером появилось сообщение, в котором полицейские настаивают, что у журналиста были обнаружены наркотические вещества. Причем, как отмечают многие, впервые было сказано, что помимо прочего на квартире Голунова якобы нашли кокаин. Официальный представитель столичного главка Юрий Титов отрицает, что корреспондента «Медузы» избили после задержания, но при этом он признал, что при публикации фотографий якобы из квартиры Голунова ведомство допустило ошибку, и только один снимок был сделан дома у журналиста – хотя утверждалось, что это касается всех фото.