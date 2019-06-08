Пикеты в защиту задержанного журналиста «Медузы» проходят сегодня в Москве и других российских городах

Как передает корреспондент «Эха Москвы», по меньшей мере, три человека уже задержаны полицией у здания Никулинского суда. Сотрудники внутренних органов утверждают, что все трое стояли на административной территории, где запрещены акции протеста. Одиночные пикеты, тем не менее, продолжаются на удалении от суда. Также они проходили накануне вечером и минувшей ночью возле главного управления МВД по столице на Петровке, — пишет «Медуза».