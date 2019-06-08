Сотрудники изолятора, в котором находится Иван Голунов, отказались принимать у его родственников еду для журналиста

Как рассказал интернет-изданию «Медуза» брат Голунова, конвойный вернул все продукты, оставил только бутылку воды и пачку сигарет. Сам Голунов боится принимать пищу. Он опасается, что в нее могут подмешать наркотики. Между тем, журналист находится под стражей уже двое суток. Только сегодня днем судья Никулинского суда Москвы Михаил Максимов должен принять решение о мере пресечения. Голунова подозревают в попытке продать наркотики. Он вину отрицает. В редакции «Медузы» считают, что задержание стало ответом на резонансное расследования журналиста в том числе, коррупции в мэрии Москвы.