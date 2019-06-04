Посол Франции Сильви Берманн считает дело против предпринимателей Калви и Дельпаля «дискриминацией»

Посол Франции в России Сильви Берманн считает дело против основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви и ее топ-менеджер Филипп Дельпаль – это «дискриминация», и выразила надежду на их скорейшее освобождение. Такое мнение она высказала в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Это для нас означает определенную дискриминацию. Мы хотели бы освобождения господина Калви, освобождения господина Дельпаля. Мы хотели бы, чтобы господин Дельпаль хотя бы переведен был под домашний арест, как господин Калви. Но в принципе мы желаем освобождения обоих», — сказала она.

По мнению С.Берманн, подобные дела не должны рассматриваться в уголовном порядке.

«У нас это вызывает удивление и непонимание. Речь ведь идет о коммерческом споре, который не должен быть разрешен в уголовном порядке. И мы не понимаем, почему наш гражданин содержится в тюрьме, и почему нет гарантий, которые позволяли бы предпринимателям работать в спокойно обстановке.

Мы желаем его освобождения, не вмешиваясь, конечно, в действия правосудия. Но мы хотим, чтобы это дело было разрешено разумно», — подчеркнула она.

С.Берманн добавила, что французская сторона не делала никаких официальных запросов в правоохранительные органы, но имела возможность переговорить с представителями Администрации президента РФ и правительства.

«Мы надеемся, что проблема будет вскоре разрешена», — отметила посол Франции.

Басманный суд Москвы в феврале отправил в СИЗО основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка «Восточный» 2,5 миллиарда рублей. Впоследствии суд перевел Калви под домашний арест.