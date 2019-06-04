Президенты Франции и России могут встретиться в Осаке в раках G20

Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин могут встретиться в Осаке на полях саммита «Большой двадцатки». Об этом сказала в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума посол Франции в России Сильвии Берманн.

«Президенты, наверное, пересекутся в Осаке на совещании «Большой двадцатки» и смогут все обсудить», — сказала она.

По словам С.Берманн, об «улучшении отношений» между Россией и Францией президент Макрон ранее сказал, что желал бы явственного оживления дипломатических контактов.

«Сам (Э.Макрон) он постоянно на телефонной связи с президентом Путиным. На этот год запланированы дальнейшие личные встречи. А пока в Париже ждут премьер-министра Медведева, и этот визит позволит затронуть ряд экономических вопросов. В рамках встречи министров иностранных дел во время визита Медведева, будет и новое приглашение президенту Путину. Президент Франции надеется посетить Москву, но на сегодняшний день нет никаких определенных договоренностей», — отметила С.Берманн.