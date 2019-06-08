Съезд политической партии «Голос» пройдет на Старокиевской горе в столице Украины

На съезде примут программу партии, список кандидатов в народные депутаты Украины по многомандатному округу, а также решат, кого из кандидатов «Голос» поддержит в мажоритарных округах. Лидером партии является певец Святослав Вакарчук.

Мероприятие должно начаться в 18:30 в холле Национального музея истории Украины. В 19:30 состоится пресс-брифинг Вакарчука и других кандидатов в депутаты от «Голоса». После рабочей части съезда в партии анонсировали «драйв и рок-н-ролл».