Компания Boeing не планировала исправлять ошибку в системе самолета 737 MAX до следующего года

Речь идет о модели, полеты которой приостановили во всем мире после двух катастроф.

В модели 737 MAX были обнаружены недочеты в работе системы оповещения пилотов, но исправлять их планировалось лишь после выпуска новой версии модели с большим количеством посадочных мест. Об этом сообщило агентство Associated Press. Из-за ошибки в кабине пилотов не раздавался сигнал тревоги в случае неисправности датчиков угла атаки. Этот сбой предположительно привел к двум авиакатастрофам в Индонезии и Эфиопии, жертвами которых стали почти 350 человек.

Представители Boeing подтвердили, что изначально неисправность планировалось устранить лишь в 2020 году. К работе над недочетом системы приступили лишь после первой трагедии. Теперь все самолеты модели 737 MAX будут оборудованы системой оповещения перед тем, как их эксплуатацию снова разрешат. Полеты Boeing были прекращены в том числе в России, США и ЕС.

Модель 737 MAX была выпущена в 2017 году. Представители Boeing заявили, что не расценивали ошибку системы оповещения пилотов как критическую.