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11:00, 08 июня 2019

Полиция задерживает участников одиночных пикетов в поддержку журналиста Ивана Голунова

Акция проходит сейчас у здания Никулинского суда Москвы. Судья Михаил Максимов сегодня должен рассмотреть вопрос о мере пресечения корреспонденту отдела расследований интернет-издания «Медуза».

В полиции говорят, что сотрудники органов обнаружили у Ивана Голунова наркотики. Он проходит по делу о сбыте запрещенных средств. Сам журналист и его защита говорят о том, что дело сфабриковано. Они предполагают, что это может быть ответом на резонансные публикации Голунова о деятельности «черных кредиторов», а также о коррупции в мэрии Москвы. Пикеты в поддержку журналиста не прекращались ночью у здания управления МВД по Москве на Петровке.



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