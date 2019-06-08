Первый канал не собирается закрывать музыкальное шоу «Голос. Дети» после недавнего скандала

Как сказал агентству РИА Новости гендиректор Первого Константин Эрнст, у них в планах съемки новых сезонов. Когда именно начнется работа над продолжением, пока не уточняется. В финале последнего шоу сначала победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Однако результаты пересмотрели после того, как эксперты выявили нарушения в процедуре голосования зрителей. Первый канал провел повторный финал. Победителями были признаны все участники.