Специалисты не нашли подтверждений , что катастрофа Сухой Суперджет произошла из-за неисправности воздушного судна

Специалисты не нашли подтверждений того, что катастрофа самолета Сухой Суперджет в Шереметьево произошла из-за неисправности воздушного судна. Об этом сегодня сказал вице-премьер Юрий Борисов. Он подчеркнул, что это никакие не предварительные выводы – их будет делать комиссия. По его сведениям, к необратимым последствиям не привело даже попадание молнии в лайнер. Сама катастрофа стала результатом совокупности факторов, — добавил вице-премьер. Однако он не хотел бы вешать вину на пилотов.

Крушение Суперджета «Аэрофлота» произошло в начале мая. Погиб 41 человек.