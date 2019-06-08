Первые задержания начались у здания Никулинского суда Москвы

Здесь проходят одиночные пикеты в поддержку задержанного журналиста Ивана Голунова. Сегодня судья Михаил Максимов должен рассмотреть вопрос о мере пресечения корреспонденту отдела расследований интернет-издания «Медуза».

Как передает наш корреспондент, в частности задержан журналист издания «Такие дела» Сергей Карпов.

Голунова задержали в четверг. В полиции говорят, что при нем и у него дома нашли наркотики. Сам журналист, его адвокаты и сторонники считают, что дело сфабриковано как ответ на резонансные расследования журналиста. Помимо этого одиночные пикеты с вечера пятницы не прекращаются у здания московского управления МВД на Петровке. Кроме того, сообщается об акциях в поддержку Голунова и в других российских городах.