Вопрос о мере пресечения журналисту Ивану Голунову должен рассмотреть сегодня Никулинский суд Москвы

Корреспондент интернет-издания «Медуза» был задержан в четверг. В полиции говорят, что при нем обнаружили наркотики. Сам Голунов, его защита и сторонники настаивают, что дело сфабриковано из-за публикации его расследований.

По словам адвоката Голунова, вопрос об аресте будет рассматривать судья Михаил Максимов.

В столичном управлении МВД обвинения в фабрикации дела отвергают. В то же время, по словам официального представителя ведомства Юрия Титова, сами органы допустили ошибку, когда публиковали фотографии якобы из квартиры журналиста. Титов настаивает, что Голунова не избивали при задержании, как писала об этом пресса. С вечера пятницы у здания управления в Москве не прекращаются одиночные пикеты в поддержку журналиста. Как пишет издание «Медуза», они проходили даже ночью.

Экспертиза веществ, обнаруженных у корреспондента интернет издания «Медуза» Ивана Голунова, на основании которой можно сделать вывод об их характере, еще не проводилась. Об этом ТАСС сообщил один из адвокатов журналиста Дмитрий Динзе. «Полноценная экспертиза занимает несколько дней, и так быстро ее сделать нельзя. В данном случае делался лишь экспресс-анализ, который можно сделать за несколько часов. С его результатами сторону защиты знакомят лишь в суде», — сказал защитник. Он подчеркнул что результаты экспресс-анализа не могут служить доказательством по делу. «Они могут лишь стать основанием для избрания меры пресечения. Заседание по этому вопросу состоится сегодня в 14:00 мск», — пояснил Динзе.