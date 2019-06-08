Никулинский суд Москвы должен рассмотреть сегодня вопрос о мере пресечения журналисту Ивану Голунову

Никулинский суд Москвы должен рассмотреть сегодня вопрос о мере пресечения журналисту интернет-издания «Медуза» Ивану Голунову. Документы направлены судье Михаилу Максимову, — рассказали защитники Голунова. В отношении журналиста возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков. Сам он вину не признает. Его защита настаивает, что наркотики были подброшены при задержании.

В управлении МВД по Москве отрицают обвинения в фабрикации дела журналиста, который известен своими расследовании, в том числе, коррупции в столичном руководстве.