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09:05, 08 июня 2019

КПРФ сегодня проведут в Новосибирске фестиваль в честь дня рождения Иосифа Сталина

Местные власти не увидели в этом мероприятии никаких нарушений.

Дискуссионная площадка: «Сталин и современность», детская площадка: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!», спортивная площадка: «Товарищ Сталин — лучший друг физкультурников» и интерактивная площадка: «Сталинская экономика — было дело и цены снижали»», — все это обещают участникам ежегодного «фестиваля оппозиционной прессы «День Правды»», приуроченного к 140-летию дня рождения советского вождя. Его организуют новосибирские коммунисты, которые не так давно добились установки памятника Сталину на территории обкома партии. На праздновании ожидают мэра Новосибирска, первого секретаря КПРФ Анатолия Локтя. Причем состоится мероприятие в самом центре города. Местные власти его согласовали. В администрации губернатора области отметили, что если фестиваль внесет раскол в общество и станет причиной протестных настроений, к нему присмотрятся. А пока ничего незаконного в аппарате не видят.

Отметим, что этой весной уровень одобрения деятельности Сталина побил исторический рекорд. Свою симпатию или безразличное отношение к нему высказали 77% опрошенных «Левада-центром».



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