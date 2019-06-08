Сразу в нескольких российских регионах сегодня пройдут акции против мусорной реформы

Жители Ухты – города в республике Коми — сегодня выйдут митинговать против мусорной реформы и свалки в Шиесе. Цель акции поддержать активистов, которые в Архангельской области противостоят появлению огромного полигона, куда хотят свозить мусор из Москвы, говорят организаторы. Поэтому основными лозунгами станут «Нет мусорной свалке на севере России» и «Север – не помойка». Акцию устраивают местные коммунисты. Против мусора выступят сегодня и в Симферополе. Акцию в Крыму проведут жители района Каменка, где расположен полигон твёрдых бытовых отходов и новый комплекс по переработке мусора. Люди недовольны тем, что предприятие построили очень близко к их домам. От них до комплекса всего 500 метров. Жители подчёркивают, что его возвели его фактически в режиме секретности, пишет портал «Крым-реалии». Марш против мусорной реформы планировали сегодня и в Самаре, но власти города отказали в проведения акции. Устроители подали заявку на 20е число.

В Тюмени митинг против завышенных цен на вывоз мусора и в поддержку многодетных семей проведут 11 июня.