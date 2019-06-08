Никулинский суд Москвы, как ожидается, рассмотрит сегодня вопрос об избрании меры пресечения Ивану Голунову

Никулинский суд Москвы, как ожидается, рассмотрит сегодня вопрос об избрании меры пресечения корреспонденту интернет-издания «Медуза» Ивану Голунову. Он был задержан в четверг по подозрению в попытке сбыта наркотиков. Об этом сообщил официальный представитель ГУВД Москвы Юрий Титов.

Сам Голунов утверждает, что наркотики ему подбросили. В редакции «Медузы» уверены, что преследование в отношении журналиста связано с его профессиональной деятельностью.

Голунов писал о коррупции московских чиновников и бизнесе их семей, о проекте по благоустройству Москвы на 2 с лишним миллиарда рублей, вел журналистские расследования о российском рынке ритуальных услуг, о мусорных полигонах и «черных кредиторах».

Задержание корреспондента и обвинение против него вызывают возмущение и демонстрируют отношение к серьезной журналистской деятельности в России. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал журналист Николай Сванидзе. Николай Сванидзе также сравнил происходящее в России с политическим режимом Северной Кореи.

В поддержку журналиста выступили международные организации, правозащитники и журналистские объединения. Под открытым письмом с призывом немедленно освободить Голунова подписались около 4 тысяч его коллег.

В Москве, Петербурге, Перми и других городах прошли одиночные пикеты солидарности с Иваном Голуновым. В Москве акция прошла у здания ГУВД на Петровке, 38.

Она продлилась больше восьми часов, в ней приняли участие несколько сотен человек. Некоторых задержали. Большую часть вскоре отпустили, но трое, в том числе активистка Дарья Полюдова, были оставлены в ОВД Тверское на ночь.