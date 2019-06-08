Мексиканская делегация смогла достичь договоренности с представителями США по урегулированию миграционного кризиса

Мексиканская делегация смогла достичь договоренности с представителями американских властей по урегулированию миграционного кризиса на общей границе. В этой связи США не будут вводить с понедельника пошлины на мексиканские товары. Об этом написала в «Твиттере» находящийся в Вашингтоне министр иностранных дел латиноамериканской страны Марсело Эбрард.

Ранее аналогичное сообщение сделал президент США Дональд Трамп. По его словам, Мексика обязалась ужесточить свою иммиграционную политику. В опубликованной Госдепартаментом совместной декларации двух стран говорится, в частности, что Мехико «предпримет беспрецедентные шаги по повышению уровня обеспечения безопасности для пресечения нелегальной миграции, включая развертывание военнослужащих своей Национальной гвардии по всей территории» страны. «Мексика также примет решительные меры по ликвидации организаций, занимающихся контрабандой и торговлей людьми», — отмечается в документе.

При этом обе стороны в течение 90 дней продолжат обсуждение миграционного вопроса и возможных дополнительных мер.