Бывший муж осужденной в США россиянки Богданы Осиповой утверждает, что предлагал ей совместную опеку над детьми

Бывший муж осужденной в США россиянки Богданы Осиповой Брайан Мобли утверждает, что предлагал ей совместную опеку над детьми. По его словам, предложение все еще в силе. Об этом он сообщил «РИА Новости». По словам Мобли, он никогда не пытался изолировать детей от матери, так как в их жизни должны быть оба родителя. При этом он настаивает на том, чтобы россиянку не выпускали на свободу до возвращения детей в США, так как боится больше никогда их не увидеть. Накануне суд приговорил Осипову к семи годам лишения свободы. Ее признали виновной в похищении своих детей, вывозе их в Россию и вымогательстве.