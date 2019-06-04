Спецкор онлайн-издания «Медуза» Иван Голунов провел ночь в  изоляторе временного содержания

Ему передали продукты питания, сообщил «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. Сегодня утром журналисту должны предъявить официальное обвинение, после чего суд, как ожидается, рассмотрит вопрос о мере пресечения.

Голунова задержали в четверг днем в центре Москвы. Полиция сообщила, что при его досмотре и обыске в квартире обнаружены наркотики. Журналист утверждает, что их ему подбросили. Он также сообщил об избиении при задержании. В редакции «Медузы» уверены, что преследование Голунова связано с его профессиональной деятельностью.

Члены жюри премии «Редколлегия» выпустили заявление в связи с задержанием и обвинениями в отношении Голунова. Против журналиста ведут нелепую провокацию, которую нужно немедленно остановить, сказал «Эху Москвы» один из авторов заявления, политолог Кирилл Рогов. Кирилл Рогов отметил, что высшим властным кругам провокация невыгодна, поэтому есть вероятность скорого восстановления справедливости.