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08:04, 08 июня 2019

На Украине сегодня должны были пройти предвыборные съезды сразу двух партий – Зеленского и Вакарчука

На Украине сегодня должны были пройти предвыборные съезды сразу двух партий – бывшего шоумена, а ныне лидера страны Владимира Зеленского и музыканта Святослава Вакарчука. Однако президент в последний момент решил это мероприятие перенести.

Партия «Слуга народа» Владимира Зеленского планировала сегодня обнародовать и утвердить список кандидатов в депутаты парламента. Но в руководстве политического объединения решили отложить съезд на воскресенье, поскольку им не хватило времени на то, чтобы рассмотреть анкеты тех, кто выразил желание баллотироваться. Как отмечается, партия хочет тщательно обработать все заявки, чтобы выбрать «самых достойных кандидатов». Между тем, музыкант Святослав Вакарчук, который объявил о своем желании пойти на парламентские выборы в середине мая, своих планов не изменил – съезд его партии под названием «Голос» состоится сегодня в Киеве. Вакарчук пообещал «драйв и рок-н-ролл». По его словам, он и его команда идут в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения».

Внеочередные выборы в Верховную раду назначены на 21 июля. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский сразу после своего вступления в должность президента Украины.



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