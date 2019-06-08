Владимир Путин опроверг планы по объединению России и Белоруссии

Оснований для государственного объединения двух стран в 2024 году нет, заявил президент на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Путин отметил, что «мы все-таки один народ, но так сложилось, что мы живем в разных странах». Он также подчеркнул, что многое из договора о Союзном государстве до сих пор не сделано.

Сегодня в Минске пройдут торжества в честь праздника Дня России. Это первое масштабное мероприятие такого рода, которое будет проводиться в столице Белоруссии после назначения нового посла.

Власти в Минске оказали большую помощь российской стороне в организации торжеств, сообщил чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. По его словам, в своей работе он намерен руководствоваться принципами открытости, искренности и внимания к людям. По словам Мезенцева, потенциал договора о Союзном государстве очень велик. И Беларусь, и Россия могут сделать еще очень многое во благо своих народов на фундаменте и с учетом национальных интересов