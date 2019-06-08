В Никулинском суде Москвы сегодня определят меру пресечения журналисту Ивану Голунову

Спецкора интернет-издания «Медуза» заподозрили в покушении на сбыт наркотиков.

Сегодня в 9 утра Голунову будут предъявлены обвинения, после чего журналиста доставят в Никулинский суд. Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, получивший информацию от адвоката Голунова Дмитрия Джулая. Дело будет рассматривать судья Михаил Максимов.

Специальный корреспондент «Медузы» был задержан в четверг днем недалеко от метро «Цветной бульвар». В рюкзаке у него оперативники нашли пакет с неизвестным веществом, а еще один пакет и весы позднее были обнаружены при обыске в квартире журналиста. Экспертиза показала, что при себе у Голунова находилось несколько граммов мефедрона, на этом основании корреспондента заподозрили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Сам он эти обвинения отрицает.

Как пишет «Медуза», журналист с момента задержания требовал вызвать адвоката, но этого сделано не было. Кроме того, его избили при освидетельствовании, а затем отказывались вызвать скорую помощь.

В заявлении руководства «Медузы» говорится, что в последние месяцы журналисту поступали угрозы.