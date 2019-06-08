В Лондоне пройдет традиционный военный парад по случаю 93-летия королевы Великобритании Елизаветы II

Он состоится на Парадном плацу Королевской конной гвардии. По традиции так называемый официальный день рождения Ее Величества торжественно отмечается во вторую субботу июня, хотя в кругу семьи королева отпраздновала его еще 21 апреля.

Как ожидают британские СМИ, в связи с торжеством на публике в первый раз после родов появится супруга британского принца Гарри Меган Маркл. Супруг Елизаветы II 97-летний герцог Эдинбургский Филип, напротив, может пропустить парад.

В силу почтенного возраста еще летом 2017 года он официально завершил исполнение официальных общественных обязанностей в качестве представителя монаршего дома. Как тогда пояснили в Букингемском дворце, теперь он волен по своему усмотрению выбирать те мероприятия, которые будет посещать вместе с королевой.