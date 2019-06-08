Во Франции около 42 тысяч домов остались без электричества из-за шторма «Мигель»
В некоторых районах порывы ветра достигали 129 км/ч, сообщает радиостанция France Bleu. Буря охватила береговую линию округа Вандея. Трое спасателей погибли после того, как их лодка опрокинулась, когда направлялась на помощь к затонувшей рыбацкой шлюпке. Находившийся в ней человек числится пропавшим без вести.
Из-за поваленных деревьев поезда следовали с задержками. Железнодорожная линия Ренн-Кемпер была заблокирована в течение почти трех часов.