Бывший муж осужденной в США Богданы Осиповой Брайан Мобли утверждает, что предлагал ей совместную опеку над детьми

По его словам, предложение еще в силе. Об этом он сообщил «РИА Новости». Учредитель общественной группы поддержки россиянки Татьяна Якушева рассказала агентству, что Осипову перевели в тюрьму города Ливенуорт в штате Канзас.

Следующий этап будет через 7-10 дней. Ранее россиянка находилась в тюрьме неподалеку от города Уичито. Накануне суд приговорил Осипову к семи годам лишения свободы. Ее признали виновной в похищении своих детей, вывозе их в Россию и вымогательстве.