В ОБСЕ призвали провести тщательное и прозрачное расследование в отношении Ивана Голунова и отпустить журналиста

Представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир назвал его «блестящим российским журналистом, известным своими расследованиями коррупции и преступной деятельности, в том числе со стороны государственных чиновников».

Он также отметил, что «средства массовой информации, в частности журналисты-расследователи, играют важную роль в обществе. Ни при каких обстоятельствах работники СМИ, которые расследуют коррупцию или правонарушения, не должны преследоваться в отместку за свою работу», — заявил Дезир.

Кроме того, он выразил обеспокоенность по поводу задержания нескольких человек, которые накануне принимали участие в одиночных пикетах в поддержку Голунова.