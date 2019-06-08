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07:30, 08 июня 2019

В ОБСЕ призвали провести тщательное и прозрачное расследование в отношении Ивана Голунова и отпустить журналиста

Представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир назвал его «блестящим российским журналистом, известным своими расследованиями коррупции и преступной деятельности, в том числе со стороны государственных чиновников».

Он также отметил, что «средства массовой информации, в частности журналисты-расследователи, играют важную роль в обществе. Ни при каких обстоятельствах работники СМИ, которые расследуют коррупцию или правонарушения, не должны преследоваться в отместку за свою работу», — заявил Дезир.

Кроме того, он выразил обеспокоенность по поводу задержания нескольких человек, которые накануне принимали участие в одиночных пикетах в поддержку Голунова.



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