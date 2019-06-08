Никулинский суд Москвы рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения журналисту Ивану Голунову

Он был задержан в четверг по подозрению в попытке сбыта наркотиков. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что следствие будет добиваться ареста журналиста, так как преступление, в котором он подозревается, относится к тяжким.

Полиция сообщила, что при задержании у Голунова найдено несколько граммов мефедрона, а при обыске в его квартире обнаружен кокаин. Журналист утверждает, что наркотики ему подбросили.

Преследование спецкора «Медузы» связано с его профессиональной деятельностью, уверен главный редактор интернет-издания Иван Колпаков.

Голунов писал о коррупции московских чиновников и бизнесе их семей, о проекте по благоустройству Москвы на 2 с лишним миллиарда рублей, вел журналистские расследования о российском рынке ритуальных услуг, о мусорных полигонах и «черных кредиторах».

В поддержку журналиста выступили международные организации, правозащитники и журналистские объединения. Под открытым письмом с призывом немедленно освободить Голунова подписались около 4 тысяч его коллег.

В Москве, Петербурге, Киеве и даже Вашингтоне прошли одиночные пикеты солидарности с Иваном Голуновым. В Москве акция прошла у здания ГУВД на Петровке, 38.

В ней поучаствовали более тысячи человек. Некоторых задержали. Большую часть вскоре отпустили, но трое, в том числе активистка Дарья Полюдова, были оставлены в ОВД Тверское на ночь.